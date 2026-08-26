"Sos el mejor del mundo": la emotiva carta de Agostina Vega a su papá meses antes de ser asesinada

El papá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en Córdoba, mostró uno de los recuerdos más íntimos que conserva de su hija: una carta que ella le escribió para su cumpleaños, pocos meses antes del femicidio.

Gabriel Vega habló sobre el avance de la investigación, las nuevas detenciones y su decisión de involucrarse personalmente en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la entrevista con Eche TV llegó cuando recordó el vínculo que mantenía con Agostina.

Agostina Vega junto a su papá.

La adolescente le había escrito una carta para su cumpleaños, el 27 de febrero. Frente a las cámaras, Gabriel mostró primero el tatuaje que lleva en homenaje a su hija y que conserva una frase que ambos compartían: "Te amo hasta el infinito y más allá".

Después tomó la carta y comenzó a leer las palabras que Agostina había dejado para él.

"Gracias por todo lo que me diste y por lo que me seguís dando a pesar de que no tengas plata", había escrito la adolescente.

El mensaje terminaba con otras palabras que hoy tienen un significado especial para Gabriel y el resto de la familia. "Sos el mejor papá del mundo", escribió Agostina al cerrar la carta que le entregó por su cumpleaños.

Los avances en la investigación

En los últimos días fueron detenidos Matías Córdoba y Ludmila Scurra, señalados como personas vinculadas al entorno de Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio.

La querella, representada por la abogada Fernanda Alaniz, cuestionó que algunos de los sospechosos hubieran permanecido en libertad durante varias semanas. Según planteó, ese tiempo pudo haber permitido una eventual alteración o eliminación de pruebas en la vivienda de la calle Del Campillo al 878.

Claudio Barrelier el principal acusado.

Una de las claves de la investigación vuelve a estar puesta en esa casa, donde se realizaron nuevas medidas para intentar reconstruir qué ocurrió y establecer las responsabilidades de todas las personas que pudieron haber tenido participación o conocimiento de los hechos.

Recientemente se incorporó a la causa una pericia acústica realizada durante la noche. El estudio buscó determinar hasta dónde podían escucharse desde el exterior los sonidos que provenían del interior de la vivienda donde habría ocurrido el hecho.

Según lo señalado por la querella, la prueba determinó que un grito emitido dentro de la casa podía escucharse a una distancia cercana a una cuadra. Ese dato podría servir para contrastar los testimonios de las personas que estaban en el lugar y aseguraron no haber escuchado pedidos de auxilio.

El reclamo del papá





Gabriel mantiene su reclamo por el avance de la causa. El hombre, que integró la Policía hasta 2019, decidió involucrarse personalmente en la investigación de la muerte de su hija y seguir de cerca cada novedad.

"No voy a parar hasta que caigan todos", afirmó. Con la carta de Agostina como uno de sus recuerdos más valiosos, el padre de la adolescente aseguró que continuará reclamando Justicia hasta que se esclarezca por completo el femicidio.

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