"Soy vidente desde los 20 años", declaró la gitana acusada de estafar a una peluquera que se quitó la vida

Marta Noemí Mitrovich, una de las gitanas acusadas de estafar a una peluquera, negó las acusaciones en su contra y apuntó contra una de sus socias por el accionar que culminó con la muerte de Merlín Díaz Silva.

La mujer explicó que su vínculo con la víctima se dio porque es "vidente desde los 20 años" y que en sus encuentros "le contaba cosas de su vida privada" de forma voluntaria. Para que esta reunión sea posible, habría cumplido un rol clave Nancy Yovanovich, otra de las mujeres investigadas.

La mujer acusada de estafa declaró este jueves ante la justicia.

Según la declaración de Mitrovich, ante el fiscal Ignacio Torrigino, "nunca recibió dinero por parte de la víctima"; según la investigación, las mujeres le habrían exigido dinero en efectivo para "limpiarlo" y evitar que tenga problemas económicos en un futuro.

"Yo no sabía que se iba a matar. Si lo hubiese sabido, lo evitaba", reconoció la mujer sobre el trágico desenlace que tuvo la profesional el pasado 20 de enero en la localidad de Ingeniero Budge.

Los investigadores avanzan en la causa para determinar el grado de responsabilidad que tuvieron cada una de las mujeres implicadas en la estafa millonaria y esta frase quedó incorporada al expediente.

Cómo fue la detención de Mitrovich

La gitana acusada de estafa fue detenida el pasado jueves 27 de agosto en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, luego de permanecer prófuga durante aproximadamente más de siete meses.

Durante el tiempo que se mantuvo fugitiva de la justicia, pudo renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en una sede del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) sin ser detenida, a pesar de tener pedido de captura.

Mitrovich, junto con otras dos personas, habría convencido a la peluquera de entregarle sus ahorros, una suma de 14 millones de pesos, y la víctima, al darse cuenta de que las mujeres no iban a regresar ni devolverle el dinero, se quitó la vida.



