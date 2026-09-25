Su pareja lo descubió con otra mujer y él la golpeó en la vía pública

Un hombre agredió a su pareja en la vía pública luego de que ella lo descubriera cometiendo una infidelidad con otra mujer en el interior de su vehículo. La víctima de la agresión quedó tendida en la calzada tras recibir golpes de puño y patadas.

La violenta situación tuvo lugar en la localidad de Maimará, en la provincia de Jujuy, luego de que una mujer recibiera una llamada telefónica en la que advertían que su pareja se encontraba en un auto acompañada de otra mujer.

La mujer corroboró que lo que le habían dicho por teléfono era cierto, agarró un cascote de grandes dimensiones y lo arrojó contra el parabrisas del automóvil de su pareja, provocándole daños severos al vehículo.

Tras este accionar, el hombre bajó del vehículo para agredir físicamente a su pareja con puñetazos y patadas en varias partes del cuerpo y luego intentó huir del lugar de los hechos con su acompañante.

Efectivos policiales que habían sido advertidos sobre la escena de violencia de género se hicieron presentes en el lugar y, tras tomar conocimiento de lo acontecido, trasladaron a los protagonistas a la Seccional 37°.

Desde la Justicia solicitaron que tanto el agresor como la víctima brinden su declaración testimonial para poder avanzar en la investigación y promover las acciones penales correspondientes. El caso quedó bajo las directivas del Ayudante Fiscal Zonal del Ministerio Público de la Acusación.



