Subía videos de sus piruetas en moto a las redes y le suspendieron la licencia hasta 2099

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires le aplicó una inhabilitación para conducir hasta el año 2099 a un motociclista que realizaba maniobras de alto riesgo en calles, avenidas y rutas.

La sanción se aplicó tras detectar una serie de videos que el propio infractor registraba y publicaba en sus redes sociales para presumir de las piruetas que realizaba.

A partir de esas imágenes, se constataron infracciones como la circulación en una sola rueda, el zigzag constante entre vehículos y el desplazamiento parado sobre el asiento de la motocicleta.

Desde la cartera de Transporte bonaerense señalaron que la exposición sistemática de estas conductas representa una vulneración de las normas de tránsito que compromete la integridad física del conductor y de terceros.

En este sentido, voceros del Ministerio bonaerense recalcaron que "conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública".

La medida implica el bloqueo preventivo del permiso en las bases de datos oficiales, impidiendo la renovación u obtención de una nueva habilitación por un lapso de 75 años.

En el marco de las fiscalizaciones de seguridad vial, la provincia adoptó también la inhabilitación preventiva de la conductora implicada en un choque ocurrido a mediados de julio en la ciudad de Mar del Plata, donde fueron atropellados un hombre y su hijo menor de edad.

La medida se efectivizó tras verificarse que la documentación que había presentado la mujer para circular consistía en una licencia de conducir falsa.