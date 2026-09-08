Nena de 12 años sufrió bullying, se encerró en un baño y dijo que tenía miedo de que la maten

Una dramática escena se vivió en una escuela primaria de la localidad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, luego de que la madre de una estudiante de 12 años denunciara que su hija sufrió bullying en la institución y le provocó un ataque de nervios.

La víctima padece de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y fue hallada en el interior de uno de los baños del establecimiento en medio de una crisis de llanto y un fuerte estado de nerviosismo.

Tras ser asistida por docentes del colegio en el que asiste a sexto grado, enfatizó que tenía miedo de que sus compañeros de colegio le quiten la vida, lo que aumentó la preocupación del caso.

La madre de la estudiante realizó la denuncia en una dependencia policial y remarcó que no es la primera vez que es víctima de bullying en el ámbito educativo y, luego de esto, expuso la situación en redes sociales.

Desde el establecimiento educativo reconocieron que no cuentan con un gabinete psicopedagógico propio, pero que trabajan de forma articulada con profesionales de un Centro Educativo Integrador (CEI).

El duro comunicado de la madre de la nena que sufrió bullying

La madre de la nena de 12 años lamentó que le tocó "vivir en carne propia" el ver a su hija "queriendo autolesionarse por culpa del bullying", en una situación que le provocó angustia, bronca e impotencia.

Según el descargo realizado por la mujer, la estudiante "ya no aguantaba más los maltratos de sus compañeros" y la habrían llevado a esta situación límite, que, por otra parte, jamás imaginó tener que atravesar.

"Hoy estamos desprotegidos en todos los sentidos", puntualizó en un extenso comunicado; además, sostuvo que no se va "a quedar quieta" e intentará llegar "hasta las últimas consecuencias".

En otro tramo del mensaje, exigió que los padres tomen cartas en este asunto; que "eduquen a sus hijos" y que los críen "sin maldad" para que puedan respetar a todas las personas que los rodean.

La reflexión de una tía de la nena de 12 años

Una de las tías de la nena que sufrió bullying cuestionó que estas situaciones no se resuelven con un "es 'cosa de chicos' o 'ya se le va a pasar".

La mujer realizó un duro descargo en sus redes sociales.

"Es una nena de 12 años creyendo que ella es el problema", lamentó la mujer en un descargo en redes sociales, además detalló que por su condición médica hay situaciones que pueden requerir un esfuerzo adicional o la pérdida de concentración, pero que de ningún modo debería convertirse en un motivo de burla.