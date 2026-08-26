Suspenden la citación a Nadia Beller en la causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

La citación en la que Nadia Beller iba a declarar contra su ex pareja Fernando Cerimedo en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito fue finalmente suspendida.

La abogada de 33 años pidió ser considerada testigo protegido para brindar su declaración y por eso motivo, la instancia prevista para este miércoles a las 16:30 fue postergada.

"Por ahora solo podemos decir que la declaración se ha suspendido por un motivo de fuerza mayor y en consecuencia, se va a reprogramar. El fiscal de La Paz va a mandar una nueva citación y la vamos a tomar como corresponde", dijo a la prensa el abogado de Beller

Acerca de la razón de la suspensión, reiteró: "Es un motivo de fuerza mayor que no se puede divulgar" y aclaró que "(Beller) no se abstuvo, sino que se ha suspendido por un motivo de fuerza mayor".

Para cerrar, indicó que "por ahora no hay fecha de reprogramación".

¿Qué iba a declarar Beller?

En diversas entrevistas a la prensa, Beller aseveró que el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que dependía de Cerimedo, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades.

Cerimedo enfrenta tres procesos penales en simultáneo en el país vecino.

El primero es por presunta tentativa de feminicidio, acusado de ser el autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió Beller el 17 de agosto en el que le dispararon tres veces y terminó hospitalizada.

El segundo, por el enriquecimiento ilícito, tras diversas denuncias por corrupción estatal, mientras que el tercero, que se inició el martes, es por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Cerimedo se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en donde debe cumplir seis meses de prisión preventiva a raíz de ser considerado el autor intelectual del delito de tentativa de feminicidio contra Beller.