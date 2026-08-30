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Domingo, 30 de agosto de 2026

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PALAZO

Taxi fuera de control "se comió" un árbol en Belgrano: el conductor y un pasajero fueron trasladados al hospital

El accidente ocurrió sobre la avenida del Libertador, entre las calles Mendoza y Av. Olazábal. Se investigan las causas por las cuales el vehículo no llegó a frenar.

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Dos personas terminaron hospitalizadas tras un impactante choque registrado durante la madrugada de este domingo sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, cuando un taxi perdió el control, se subió a la vereda y terminó incrustado contra un árbol.

El violento accidente ocurrió entre las calles Mendoza y Av. Olazábal, y provocó demoras en el tránsito y un importante despliegue de bomberos, personal policial y ambulancias del SAME.

El chofer, un hombre de 50 años, había quedado atrapado dentro del habitáculo debido a los severos daños materiales que sufrió la parte delantera del vehículo tras la colisión.

El chofer, un hombre de 50 años, había quedado atrapado dentro del habitáculo debido a los severos daños materiales que sufrió la parte delantera del vehículo tras la colisión.El taxi se subió a la vereda y se incrustó contra un árbol.
El taxi se subió a la vereda y se incrustó contra un árbol.

Según precisó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el conductor "fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos provocados por el fuerte impacto", aunque luego las autoridades sanitarias confirmaron que "se encontraba fuera de peligro".

En el mismo coche viajaba un pasajero, quien también sufrió lesiones y debió ser derivado al mismo centro de salud, donde se recupera de manera favorable.

En el taxi que chocó viajaban el conductor y un pasajero.
En el taxi que chocó viajaban el conductor y un pasajero.

Las causas que impidieron frenar la marcha del automóvil todavía no se determinaron y son objeto de investigación. Para remover el taxi atascado contra el árbol y liberar la calzada, Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales montaron un operativo de rescate que, junto con las tareas de peritaje, complicaron el tránsito.

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