"¿Te fijás la nena?": así reaccionó un padre segundos después de que ladrones lo balearan en la puerta del colegio de su hija

Lo que más preocupó a Hernán Mariano Catarraso después de haber sido baleado por delincuentes no era él, sino su hija, quien había quedado dentro del auto cuando ocurrió el tiroteo en la puerta del colegio Emaús, en El Palomar.

Tirado en el piso, segundos después de la violenta balacera, mientras vecinos se acercaban para asistirlo, el comisario mayor inspector retirado de la Policía Bonaerense preguntó una sola cosa: si su hija se encontraba bien.

"¿Te fijás la nena?", se escucha decir al hombre en uno de los videos que registró el después del ataque. Una vecina se acercó hasta el coche para comprobar que la menor estuviera bien, cosa que resultó ser así, y la resguardaron.

El episodio ocurrió en la calle Santiago Brian al 900, cuando los alumnos ingresaban al colegio y un grupo de seis delincuentes que se movilizaba en dos vehículos intentó asaltar a una docente y a algunos padres que se encontraban en el lugar.

La situación derivó en un tiroteo entre los asaltantes y Catarraso, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellas en el abdomen, por lo cual debió ser trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde permanece internado en terapia intensiva.