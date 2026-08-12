"Te voy a meter un tiro en la cabeza", le dijo al cuñado porque se separó de su novia embarazada

Un joven de 21 años, oriundo de El Porvenir, provincia de Santiago del Estero, denunció que recibió amenazas de muerte a través de un audio de WhatsApp. El denunciante, de apellido Aguirre, se presentó en la madrugada del lunes ante la Comisaría N° 40 de Las Termas de Río Hondo para radicar la denuncia y entregar el mensaje como prueba.

Según su relato, el audio provino de su excuñado, identificado con el apellido Soria y domiciliado en el barrio Herrera El Alto de Las Termas. El vínculo entre ambos se quebró después de la reciente separación de Aguirre con la hermana de Soria, quien está embarazada.

Ese quiebre familiar habría motivado el mensaje intimidatorio que terminó en la denuncia policial.

El contenido del audio

Insultos y advertencias marcaron el mensaje que Soria le envió a Aguirre. Entre las frases que constan en la grabación, le aseguró que lo iba a encontrar "tarde o temprano", que le metería "un tiro en la cabeza" y que "la iba a pagar caro". También le advirtió que lo esperaría a la salida de su trabajo.

Aguirre decidió no ignorar la amenaza y acudió directamente a la comisaría para dejar asentado el episodio con el respaldo del audio.

Personal policial tomó la denuncia y dio intervención a la Justicia para que avance con la investigación correspondiente.

La causa quedó en manos de la fiscal Dahiana Pérez Vincens, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. El expediente se investiga bajo la figura de amenazas.

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