Temporal trágico en Tucumán: un nene murió electrocutado mientras jugaba en la calle bajo la lluvia

Un nene de 12 años murió electrocutado mientras jugaba bajo la lluvia en una calle inundada de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El menor, llamado Lisandro, sufrió una descarga que lo mató en el acto, sobre la calle Jujuy al 2800, donde entró en contacto con una corriente eléctrica cuyo origen aún se investiga.

"Según los vecinos, tocó un poste metálico que estaba electrificado", explicó Cynthia Otrera, periodista local, en diálogo con Crónica.

Esa misma versión fue confirmada a Crónica por Luciano, un vecino y testigo del horror: "Venían de jugar a la pelota y cuando cruzan la calle, el nene se agarró del poste de luz y pasó lo que pasó".

La escena generó un fuerte impacto en el barrio y los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de intenso temporal.

La policía, personal de emergencias y peritos judiciales trabajan en el lugar para determinar la causa exacta de la descarga.

Lisandro era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria, según informó el medio local Contexto Tucumán. Su padre llegó al lugar y se encontró con la tragedia ante la mirada de los vecinos.

Familias víctimas del temporal en Tucumán





Mientras ocurría la tragedia en la capital, el interior tucumano vivía su propia emergencia. En Santa Rosa de Aguilares, varias familias quedaron atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas y los vecinos solicitaron lanchas y embarcaciones para evacuar a quienes no podían salir por sus propios medios.

"La zona más afectada es La Calera. Está cortado el camino y tenemos un desborde del río Medina", describió la intendente, Gimena Mansilla, quien además confirmó que el caudal del río Chirimayo descalzó la punta del puente principal en Alpachiri y dejó la ruta nacional 65 totalmente interrumpida.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la ruta 307 también quedó bloqueada por el desplazamiento de material y sedimentos en varios tramos, según la Agencia Noticias Argentinas.

Crecidas y viviendas anegadas





"Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo... ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo", señaló Mansilla. El fenómeno fue alimentado por lluvias torrenciales en las zonas altas de Las Estancias.

En Villa Quinteros y el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas y se registraron crecidas importantes en el arroyo Barrientos. En San Miguel de Tucumán, los anegamientos golpearon con fuerza los sectores norte y sur, especialmente en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

A pesar de la alerta amarilla preexistente, el impacto de la tormenta superó todas las previsiones oficiales. Hacia el amanecer del domingo, algunos ríos comenzaron a bajar su nivel, aunque las autoridades advirtieron que debían extremarse las precauciones ante la inestabilidad de las defensas y los daños estructurales en los caminos del interior provincial.