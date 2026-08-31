"Tengo la chispa divina": la alegría de un integrante de la comunidad judía que resistió el desalojo de la sinagoga

Tras más de tres horas de tensión, los integrantes de la comunidad judía que resistían dentro de una sinagoga en el barrio porteño de Flores festejaron el freno al desalojo que había sido ordenado por un juez. Alrededor de 15 personas continúan dentro del templo ubicado sobre la calle Helguera al 200 y aseguraron que permanecerán allí mientras se define el futuro del inmueble.

"Una alegría porque era lo justo", expresó uno de los miembros de la comunidad al conocer que finalmente el desalojo no se concretaría. La venta del inmueble no quedó sin efecto pero la medida que disponía la salida de quienes permanecían en el lugar fue frenada.

Desde el interior de la sinagoga, los integrantes sostuvieron que continuarán allí hasta conocer cómo seguirá el conflicto. "Vamos a permanecer acá", afirmó uno de ellos, aunque admitió que todavía desconocen cuál será el desenlace.

Con emoción, otro miembro de la comunidad destacó la resistencia que mantuvieron durante la jornada y remarcó la importancia que tiene el templo para quienes forman parte de la institución.

"Gracias a Dios logramos recuperar el templo", afirmó. Además, contó que sus compañeros le transmitieron su satisfacción por el trabajo que había realizado durante el conflicto.

El conflicto

La situación del inmueble también generó cuestionamientos entre los integrantes de la comunidad. Uno de ellos sostuvo que la historia de la propiedad se fue "tergiversando" con el paso de los años y explicó que, según su versión, el lugar habría quedado a cargo de un rabino hace entre 25 y 30 años.

De acuerdo con ese relato, posteriormente se habrían tomado decisiones sin el consentimiento de los mayores que habían fundado la institución hacía 70 años. El mismo integrante aseguró que el comprador "no quiere saber absolutamente nada de voltear esta propiedad".

Sobre la venta, planteó la necesidad de determinar cuál fue su verdadero origen, aunque aclaró que no podía asegurar que hubiera existido una falsificación. "No puedo decir que se falsificó porque no está en mi poder decirlo", explicó.

Finalmente, Natal, uno de los integrantes que durante la mañana de este lunes también había hablado con la prensa, resumió su emoción con una frase: "Gracias a Dios, tengo la chispa divina, logramos recuperar el templo".

Mientras el futuro de la propiedad sigue sin definirse, los miembros de la comunidad que resistieron el desalojo celebraron haber podido permanecer en la sinagoga.