Tenía 13 envoltorios de cocaína y fue sobreseído por un error de procedimiento policial

Un hombre fue sobreseído por una causa de tenencia y comercialización de estupefacientes debido a un error en el procedimiento policial cuando realizaron la requisa el día que lo detuvieron.

Desde la Cámara de Apelación y Garantías confirmaron la nulidad del accionar de los efectivos debido a que no hubo acciones concretas que hayan justificado la requisa que llevaron a cabo los uniformados.

Esta secuencia tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, el 3 de julio de 2025, cuando los efectivos alertaron un cambio de actitud del imputado N.C y un acompañante al notar la presencia policial y los interceptaron en la Avenida Independencia y Falucho.

Cómo fue el accionar del imputado

Los agentes aseguraron que N.C y su acompañante, al notar la presencia de los uniformados, se colocaron las capuchas de los buzos y cambiaron la dirección hacia donde caminaban, actitud que fue considerada como sospechosa.

Ante esta secuencia, tomaron la decisión de demorarlos para su identificación y proceder con una requisa de las pertenencias. En este procedimiento, hallaron trece envoltorios de cocaína, bolsitas de plástico tipo ziploc, dinero en efectivo y un teléfono celular en el interior de un morral.

El hombre tenía en su poder cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Esta sucesión de hechos estableció para las fuerzas de seguridad un fundamento lógico para la intervención; sin embargo, desde la Justicia enfatizaron que no existieron motivos objetivos ni una situación de urgencia que justificaran la requisa sin orden judicial.

Los argumentos para asegurar que hubo errores de procedimiento policial

Los jueces Adrián Angulo, Juan Pablo Lódola y Marcelo Madina detallaron que las conductas que tuvieron N.C y su acompañante no constituían una sospecha objetiva y razonable de la comisión del delito.

Según lo expresado por los camaristas, colocarse una capucha, conversar con alguien en una esquina, caminar ante la presencia policial o mostrarse nervioso son comportamientos ambiguos que pueden tener múltiples explicaciones lícitas.

Desde la Justicia plantearon que hubo un exceso en las facultades de prevención policial, que implicó una injerencia ilegítima en la privacidad del acusado, porque la legalidad del procedimiento debía analizarse con la información previa a la requisa.



