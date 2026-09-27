Asesinaron a un joven a piedrazos a la salida de un boliche

Un joven fue asesinado de un piedrazo en la cabeza en la zona sur del conurbano bonaerense luego de ser agredido por un grupo de personas con el que tuvo un altercado en un boliche.

La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, quien tuvo que ser derivado de urgencia a un hospital local pero falleció tras el brutal ataque ocurrido este domingo por la madrugada.

Un joven de 23 años fue detenido acusado de ser el autor material del asesinato; y otros tres hombres de entre 21 y 18 años también fueron aprehendidos.

Los cuatro integrantes de la banda que atacaron a Rojas fueron detenidos.

Una de las principales hipótesis que se manejan es que ambos grupos tuvieron una discusión en el interior del boliche y que se reencontraron en la zona de la estación ferroviaria, donde comenzó un nuevo ataque con piedras por parte de un grupo de involucrados.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad en las cercanías del local permitieron reconstruir cómo fueron los movimientos de todos los involucrados en el asesinato del joven que era oriundo de la localidad de Cañuelas.

Según trascendió, los atacantes persiguieron durante más de 10 cuadras al grupo al que pertenecía la víctima.

Los investigadores buscarán determinar con precisión cómo fue la secuencia de los hechos y cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los cuatro aprehendidos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario, Federico Ricart, quienes deberán definir cuáles son los pasos a seguir en la investigación.