Tenía 26 años y se había mudado por un sueño: quién era Camila Vecchiarello, la aspirante a gendarme asesinada en San Juan

Camila Agustina Vecchiarello tenía 26 años y había dejado su provincia para instalarse en San Juan con el objetivo de formarse e ingresar a Gendarmería Nacional. Ese sueño terminó de manera trágica el domingo, cuando fue hallada sin vida en una casa de la localidad de Barreal.

El principal sospechoso es Carlos Riveros, de 25 años, oriundo de Tartagal, Salta. Era pareja de la chica y, al igual que ella, había hecho la formación para ingresar al cuerpo de seguridad, aunque hacía poco había quedado fuera del instituto.

El caso inició con un llamado de alerta a la base, que reportaba a una mujer herida con arma blanca. Cuando la Policía llegó al domicilio, ubicado en la zona de calle Presidente Roca y avenida San Martín, Riveros todavía estaba en el lugar.

De acuerdo a lo que trascendió, el joven habría intentado hacerse daño, por lo que los efectivos debieron intervenir. Tras recibir atención médica, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Quién era Camila Vecchiarello

Camila era oriunda de Rosario, Santa Fe, y estaba viviendo temporalmente en la zona cordillerana de Barreal mientras cursaba su instrucción para ingresar a la fuerza de seguridad.

Según se desprende de los mensajes de despedida en Facebook, la joven formaba parte de La Compagnia Folclorica Terre d'Ore, un grupo de baile tradicional perteneciente al Centro Cultural Molisano de Rosario, que representa a la colectividad molisana -los inmigrantes y descendientes de la región italiana de Molise-.

Camila Vecchiarello tenía 26 años y era aspirante a gendarme (Facebook/@Compagnia Folclorica TERRE D'ORE).

"Tenemos el corazón Terre destrozado. Tristeza infinita, Camila Vecchiarello, fuiste y serás nuestra molisanita. Esperamos tengas la paz que mereces", expresaron desde la cuenta oficial del grupo.

Las imágenes que circulan muestran a Camila participando de distintos actos y eventos junto a la agrupación, con baile y canto incluidos. Incluso, en 2018 había sido parte de la elección de la Reina de Colectividades de Arequito, representando a ese centro cultural.

Cómo fue el hallazgo y qué dice la investigación

Todo empezó cerca de las 12:30 del domingo, cuando una alerta hizo que efectivos de la Policía de San Juan y personal judicial se movilizaran hasta el lugar. Al llegar, se encontraron con la peor escena posible: la víctima ya no tenía vida, y presentaba golpes y heridas de arma blanca.

Esos primeros datos alcanzaron para confirmar que se trataba de una muerte violenta, y desde ese momento la mirada de los investigadores se centró en la pareja de la joven.

En el lugar trabajó personal del Complejo Científico Forense, bajo la conducción del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales.

Camila Vecchiarello junto a Carlos Riveros, el principal sospechoso por el asesinato (Imagen gentileza Tiempo de San Juan).

Los peritos recolectaron rastros y secuestraron distintos elementos que ahora serán analizados para reconstruir lo que pasó antes de que se descubriera el cuerpo.

El cuerpo de Camila fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa de muerte y entender mejor cómo se desarrolló el ataque.

Por lo pronto, la Justicia avanza sobre la hipótesis de un femicidio, mientras continúa el análisis de todas las pruebas reunidas.

La marcha en Barreal y el desgarrador mensaje de una prima de Camila

El dolor por lo ocurrido no tardó en traducirse en un reclamo colectivo. Esa misma noche del domingo, los vecinos de Barreal se acercaron hasta el Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional para pedir justicia por Camila. Desde ahí, la marcha recorrió varias calles de la localidad.

En paralelo, el caso también generó repercusión en las redes sociales. Sami Vecchiarello, prima de la víctima, escribió un descargo en Facebook cargado de bronca y dolor: "Uno siempre ve estas cosas por las noticias, lamentando o sufriendo por cada mujer que es asesinada por la persona que ama, muchas veces sin poder pedir ayuda o simplemente porque te manipulan tanto que una decide callar... Hoy nos toca a nosotros, la Familia Vecchiarello atravesar por esto donde un hdp (SIC) le quitó la vida a mi prima Camila Vecchiarello".

Junto a fotos de Camila en distintos momentos -con su colectividad italiana en Rosario y también junto a Riveros-, la publicación de su prima también hizo referencia a la marcha realizada en Barreal. Ahí, Sami fue todavía más profunda en su reclamo.

"Un hdp (SIC) dejó sin hija, sin hermana a una familia que esperó su llegada con muchas ansias, al ser la primera mujer después de 4 varones. ¿Cómo le explicás a una mamá, a un papá, a sus hermanos lo que sucedió? Si ella se fue de Rosario en busca de un futuro y vuelve para ser velada por su familia, ¿cómo se explica esto?", escribió.

Y cerró el mensaje: "Hoy, toda la familia está destrozada. Hoy pedimos Justicia no solo por Camila, sino por todas esas mujeres asesinadas por estas lacras... que esto no quede en la nada. Queremos justicia por CAMILA AGUSTINA VECCHIARELLO".