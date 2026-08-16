Tenía 36 años, era correntino y buscaba trabajo en Mar del Plata: quién era el hombre atropellado y aplastado por una camioneta

La madrugada del sábado terminó en tragedia en el barrio Las Avenidas, de Mar del Plata, donde un hombre de 36 años murió luego de quedar atrapado contra una reja tras ser embestido por una camioneta.

La víctima fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un correntino que había llegado recientemente a la ciudad balnearia en busca de una oportunidad laboral en el sector pequero.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.35, cuando una Toyota RAV4 perdió el control, atropelló a seis personas y, posteriormente, volcó hasta terminar incrustada contra un almacén ubicado en Cerrito al 400.

En medio de la brutal secuencia, Vandecaveye quedó aprisionado frente a la ventanilla del comercio y sufrió graves heridas por el impacto.

El hombre permaneció inmóvil e inconsciente mientras los equipos especializados trabajaban para liberarlo. El aplastamiento le provocó lesiones severas en los riñones y una hemorragia interna.

Vandecaveye fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero falleció pese a la asistencia médica recibida.

Un amigo lo despidió en redes sociales y pidió donaciones para repatriar el cuerpo.

Había llegado desde Corrientes para buscar trabajo

La víctima se había instalado hacía poco tiempo en Mar del Plata. Según precisó La Capital, había viajado desde Corrientes con el objetivo de conseguir trabajo en el sector pesquero.

Al momento del accidente se encontraba junto a su amigo Héctor Fernández, de 38 años, haciendo fila para comprar en el almacén. También había otros tres hombres, de 17 y 18 años, que terminaron afectados por el violento episodio.

En total, además de Vandecaveye, otras cinco personas resultaron heridas. Tres de ellas sufrieron traumatismos y fracturas, y fueron dadas de alta posteriormente.

Una cuarta víctima permaneció internada debido a que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por una lesión en la cadera.