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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Tenía 9 años, cayó por la ventana de un quinto piso y murió

Estaba con la niñera y sus hermanos. Se investigan las causas de lo sucedido.

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Un nene de 9 años murió después de caer desde un quinto piso de un complejo habitacional de Comodoro Rivadavia, Chubut. El menor cayó desde una ventana de la Torre III del Complejo Las Torres, impactó contra el toldo de un kiosco y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Cayó desde una ventana e impactó contra un toldo

Todo ocurrió el lunes cuando el menor cayó desde una ventana del edificio por circunstancias que todavía son investigadas y terminó sobre el toldo de un kiosco.

Tras el impacto, los vecinos dieron aviso para pedir asistencia médica. Una ambulancia llegó al complejo y trasladó al menor hasta el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Pese a la atención recibida, los médicos no pudieron salvarlo. El nene murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió, entre ellas un traumatismo de cráneo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, al momento de la caída el menor estaba acompañado por una niñera y sus hermanos. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que se trató de un accidente, aunque todavía buscan determinar con precisión cómo ocurrió.

Conmoción entre los vecinos del complejo


La escena provocó una fuerte conmoción entre quienes viven en el complejo habitacional. Un vecino relató ante la prensa que escuchó gritos mientras terminaba de almorzar y que poco después el lugar se llenó de personas.

"Sentí los gritos. Estaba terminando de almorzar y se sentían gritos. En un ratito se llenó y todos llorando ahí, porque era una criaturita", contó el hombre.

El vecino también explicó que la situación lo afectó especialmente porque es "padre de familia". Personal de Bomberos y efectivos de la Policía de Chubut trabajaron en el lugar para colaborar con el operativo y realizar las primeras actuaciones.

La investigación continúa para establecer las circunstancias de la caída y confirmar qué ocurrió en los momentos previos al trágico episodio.

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