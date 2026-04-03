"Tercer tiempo": los chats que exponen presuntos abusos a jugadoras de hockey en un club de rugby

"Me dijeron que les pincharon los vasos a las minas, con una droga que las hace entregar", así comienza el mensaje, viralizado por WhatsApp, que fue el disparador de un escándalo que tiene como escenario al Club de Regatas Bella Vista.

Un grupo de jugadoras de hockey habrían sido víctimas de abusos durante el "tercer tiempo", un espacio de camaradería típico del rugby, del partido disputado el 24 de marzo contra el Club Los Tilos.

"Drogaron a la hermana de un amigo, la abusaron tres veces en una misma noche", continúa el chat. La filtración de estos diálogos internos entre socios describe cómo las jugadoras habrían sido invitadas al "tercer tiempo", donde presuntamente consumieron bebidas adulteradas.

Según estos testimonios, las jóvenes quedaron en un estado de total vulnerabilidad y pérdida de voluntad, lo que habría facilitado abusos sexuales. En los relatos se menciona incluso el uso de "miel del amor", un estimulante sexual de venta ilegal que puede resultar mortal, para someter a las víctimas.

Denuncia

Pese al impacto de estos mensajes, la única causa judicial que avanza formalmente en la UFI N°14 de San Martín es por la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Una joven denunció que, tras mantener relaciones consentidas durante la fiesta, fue filmada sin su autorización y el video comenzó a circular masivamente.

Este hecho le provocó un hostigamiento tal que la obligó a cerrar sus redes sociales, mientras la Justicia intenta determinar ahora quién grabó y quiénes fueron los responsables de viralizar el material.

A través de una comunicación interna, las autoridades de Regatas de Bella Vista admitieron haber tomado conocimiento de "conductas impropias" dentro de sus instalaciones.

Aseguraron que la situación será canalizada por las vías institucionales, aunque recalcaron que algunos de los videos que circulan no corresponden al club o no son actuales, reconociendo como auténticos solo dos registros de una misma pareja que no pertenecería a la entidad.

En redes sociales, usuarios y miembros del ámbito deportivo exigen explicaciones y medidas concretas.