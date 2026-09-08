Tiene 49 años y retraso madurativo: denunció que la abusaron sexualmente

Una mujer de 39 años se presentó ante la Policía para denunciar que su hermana, de 49, habría sufrido un abuso sexual en la ciudad de Monte Quemado, provincia del Santiago del Estero. La presunta víctima padece retraso madurativo y, según relató su familiar, le contó a grandes rasgos lo que habría ocurrido.

La denuncia activó la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia cuyos efectivos comenzaron con las primeras averiguaciones para establecer cómo sucedió el episodio y quién habría sido el responsable.

El fiscal Santiago Bridoux ordenó una serie de medidas procesales para avanzar con la investigación.

De acuerdo con el relato de la hermana, el ataque habría sido cometido por un hombre que reside en otro barrio de Monte Quemado.

Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso debía ser ubicado, identificado y trasladado a una dependencia policial mientras avanzaban las actuaciones.

Cuando los policías llegaron al lugar a pedido de la hermana, la mujer habría confirmado verbalmente que fue víctima de un abuso sexual y manifestó su intención de denunciar al presunto autor.

El episodio habría ocurrido durante el lunes por la tarde. Peritos de Criminalística secuestraron prendas de la mujer, incluidas las íntimas, para realizar los análisis correspondientes en busca de material genético que pueda vincular al acusado con el hecho.

También se dispuso que la víctima fuera examinada por el médico de Policía para determinar si existen evidencias compatibles con su relato. Los investigadores recibirán su declaración para establecer con mayor precisión dónde ocurrió el episodio y cuáles fueron las circunstancias.

Mientras tanto, la investigación continuará con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad. Esas medidas buscarán reconstruir los movimientos de la mujer y del sospechoso antes y después del presunto abuso sexual.