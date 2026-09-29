Tiene una pierna amputada y entró a una farmacia a robar shampoos

Una inédita situación causó indignación en la ciudad de Rosario luego de que un hombre ingresara a una farmacia y, ante el descuido de los empleados, intentara llevarse cuatro envases grandes de shampoo.

El acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento cuando superó uno de los mostradores y comenzó a guardar los productos entre su ropa mientras los trabajadores estaban realizando tareas en el depósito.

El acusado aprovechó un descuido de los empleados de la farmacia para superar el mostrador.

Lo más llamativo de la escena es que el hombre utiliza muletas debido a que le amputaron una pierna, pero para cometer el robo las dejó apoyadas en el mostrador. Al darse cuenta de esto, los empleados salieron a confrontarlo.

En una primera instancia, el acusado negó haber agarrado productos, pero los trabajadores de la farmacia le aseguraron que tenían las filmaciones de las cámaras de vigilancia, por lo que terminó admitiendo su culpabilidad, devolvió la mercadería y pidió disculpas.

Tras el intento de robo, los dueños de la farmacia decidieron publicar el video para alertar a otros colegas sobre el accionar del hombre que ya contaba con antecedentes en otros comercios similares.

El acusado había agarrado cuatro frascos grandes de shampoo y se los colocó rápidamente entre su ropa, al ser uno de los productos que les quedaban más a mano, y en otras farmacias había sustraído accesorios de neoprene.



