Tiktoker que atropelló y mató a una mujer y su hija asumió: "Voy a cargar con esto toda mi vida"

En la cuarta jornada por el juicio que se le realiza a Agustín López Gagliasso (21) por la muerte de Tania Gandolfi (41) y su hija Agustina García (17), a quienes atropelló en la ciudad de Rosario, el joven se quebró y expresó: "Voy a cargar con esto toda mi vida".

A través de un Zoom desde la cárcel donde se encuentra detenido, López Gagliasso asumió su responsabilidad y pidió perdón a la familia de las víctimas ante la mirada de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez.

En su declaración, el imputado reconstruyó los minutos previos al choque ocurrido el 21 de enero de 2025, en el cruce de Presidente Roca y Wheelwright y admitió que aceleró tras protagonizar una discusión con un motociclista.

"Se me cruza un pibe en una moto con el escape libre, me empieza a hacer ruido con el escape y me insulta", relató y según su versión, aceleró para acercarse y devolverle el insulto. Después tomó una curva, perdió el control de su Peugeot 206 y atropelló a Tania y Agustina, que murieron en el acto.

Así quedó el auto que impactó a las víctimas (Archivo).

"Yo nunca pensé ‘y si choco a alguien, no me importa', o ‘qué me importa lo que pase'", agregó en referencia a testimonios que durante el juicio lo describieron como indiferente frente al riesgo que implicaba su manera de manejar.

Con relación al momento del impacto, contó que lo último que recuerda es "un chirrido muy fuerte de gomas y una sensación de peligro y de miedo". También planteó que el estado de los neumáticos pudo haber tenido alguna incidencia en la pérdida de control del vehículo.

Reconocimiento del error

Tras el choque, explicó que despertó en un hospital y que allí su abogado le comunicó la gravedad de lo ocurrido.

Según recordó su defensor, Carlos Varela, al despertar le dijo: "Tu vida acaba de cambiar".

Sobre el final de su declaración, Gagliasso reconoció: "Fue un error. Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir" y aseguró estar "arrepentidísimo" y sostuvo que ninguna condena podrá quitarle el peso de lo sucedido.

Las víctimas murieron en el acto (Redes Diego García).

"Quiero también pedir perdón a toda la familia. Aunque sé que es muy difícil, quiero pedir perdón de corazón", manifestó a los familiares de las víctimas. Tras su declaración, el presidente del tribunal le preguntó si estaba dispuesto a responder preguntas y la fiscalía y la defensa desistieron de interrogarlo.

Cuándo se conocerá el veredicto

Las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, solicitaron 18 años de prisión efectiva al considerar que el acusado actuó con dolo eventual, y que los exámenes confirmaron que conducía alcoholizado y reclamaron 10 años de inhabilitación para manejar.

El veredicto se conocerá el próximo martes 15 de septiembre, cuando las juezas deberán definir la responsabilidad penal de Gagliasso por la muerte de Tania Gandolfi y Agustina García.

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