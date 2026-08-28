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Viernes, 28 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ENFRENTAMIENTO

Tiroteo en una estación de servicio: policía baleó a un motochorro durante un intento de robo

La oficial cargaba combustible cuando vio un asalto e intervino para impedirlo. Uno de los delincuentes le disparó y ella respondió con su arma reglamentaria.

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Un feroz tiroteo se produjo este viernes en una estación de servicio en la zona oeste del conurbano bonaerense donde una policía se enfrentó a dos motochorros y baleó a uno de ellos.

El hecho ocurrió cerca de las 5:20 en una estación de servicio ubicada en la Ruta 21 y Calderón de la Barca, donde una oficial de la Policía de la Ciudad que estaba de franco y cargaba combustible vio a dos delincuentes que intentaban asaltar a una persona.

Según el parte policial, la mujer intervino para impedir el robo. Uno de los ladrones le disparó y ella respondió con su arma reglamentaria.

La oficial resultó ilesa en el enfrentamiento mientras que el delincuente baleado, un joven de 17 años, cayó herido en el lugar. A su lado encontraron un arma de fuego, que fue secuestrada por la Policía.

El sospechoso baleado sufrió heridas en el abdomen y en la pierna izquierda. Fue llevado al Hospital Simplemente Evita donde permanece internado bajo observación

Su cómplice logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta, sin que hasta el momento pudiera ser identificado ni detenido. La Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo en la zona para intentar localizarlo.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y quedó bajo investigación judicial.

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