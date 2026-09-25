Todo en familia: padre e hija detenidos tras secuestrarles drogas, armas y dinero

Un padre y su hija fueron detenidos este jueves acusados de comercializar estupefacientes en la ciudad de Mar del Plata, luego de dos operativos simultáneos tras una denuncia anónima.

En el operativo realizado por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestraron cocaína y marihuana, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dos armas de fuego, municiones y tres vehículos.

Un llamado efectuado a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre un posible delito de narcotráfico provocó los despliegues, que se centraron en el barrio El Progreso de la localidad balnearia bonaerense.

"Los allanamientos fueron desarrollados de manera simultánea por la fuerza y se concretaron en dos domicilios ubicados en el barrio El Progreso", argumentaron fuentes oficiales sobre el operativo.

Se estima que el valor de los productos incautados supera los 42 millones de pesos, entre los estupefacientes, dos armas de fuego, una pistola de gas comprimido, más de 170 municiones y cartuchos de distintos calibres, una picana eléctrica, tres vehículos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, e intervino la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.



