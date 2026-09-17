Tragedia: abuela cuidaba a su nieto de casi dos años y ambos cayeron a una cámara séptica destapada

Una mujer de 61 años y su nieto de un año y 11 meses murieron en las últimas horas en un trágico suceso: fue luego de caerse en un pozo séptico en el patio de una casa, en la que la abuela estaba al cuidado del pequeño.

Las víctimas fueron identificadas como Miriam Videla y Borja. Según se precisó, fueron halladas en el interior de la cámara domiciliaria: el bebé, que estaba próximo a cumplir dos años, se encontraba debajo de la mujer.

La vivienda donde ocurrió la tragedia.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 20 en una zona agrícola de la localidad de Rodeo de la Cruz, en Mendoza. Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar quién cayó primero ni las razones por las que se encontraba descubierto el lugar.

Una enfermera y vecina de la zona acudió al lugar tras los gritos de auxilio de los familiares de las víctimas. Una vez allí, comenzó a realizar maniobras de reanimación al menor de edad mientras llegaba la ambulancia.

Cómo fue el hallazgo de las víctimas

Una adolescente de 16 años, hermana del menor y nieta de la mujer, notó la ausencia de ambos en el interior del domicilio, y le llamó la atención mientras preparaba la cena. Minutos más tarde, llegó la madre de los chicos y descubrieron la macabra escena.

Los pies de Miriam sobresalían desde la cámara y la cabeza permanecía sumergida. Al rescatarla, se dieron cuenta de que el cuerpo de Borja estaba debajo de ella. Cuando sacaron al menor, notaron que no tenía pulso y comenzaron a reanimarlo.

Ante la demora de la ambulancia, los efectivos policiales optaron por trasladarlo de urgencia en el patrullero al Hospital de Niños Humberto Notti. Lamentablemente, falleció camino al centro de salud; por su parte, la abuela había fallecido en el domicilio.