Tragedia en el lago Lácar: quién era la mujer que murió al tirarse a nadar en aguas heladas

Continúa la conmoción en San Martín de los Andes por la muerte de una mujer que falleció después de ingresar a las aguas heladas del lago Lácar. La víctima fue identificada como Ani De la Cruz Riffo, de 76 años.

El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, que intervino en el operativo, indicó que la mujer era una vecina muy conocida y querida de San Martín de los Andes. Su hijo fue quien reconoció el cuerpo en el lugar de la tragedia.

Investigación

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, en plena zona de la Costanera y a pocos metros de la escultura de Los Ciervos. Según pudieron reconstruir los investigadores, la mujer ingresó al agua por sus propios medios y permaneció en un sector de poca profundidad hasta que comenzó a realizar movimientos extraños por lo que quienes se encontraban en la costa dieron aviso a las autoridades.

Ante la alerta, arribaron llegaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) e integrantes de la Prefectura Naval Argentina.

Ani fue retirada del lago todavía con signos vitales pero una vez en la orilla sufrió una descompensación. Personal de emergencia comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizarla pero finalmente se produjo el fallecimiento.

La tragedia ocurrió en plena zona de la Costanera.

Durante esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de aproximadamente entre 5 y 8 grados por lo que el ingreso al agua puede provocar una respuesta extrema del organismo. En este caso, los investigadores creen que pudo desencadenarse un cuadro de hipotermia y posteriormente un paro cardíaco. Una de las primeras diligencias realizadas sobre el cuerpo estuvo a cargo de la División Criminalística y según los resultados preliminares, no se detectaron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceras personas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén y el caso fue caratulado como "muerte dudosa". La autopsia será determinante para establecer qué ocurrió.

La Fiscalía también dispuso revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y recopilar testimonios de las personas que se encontraban en la Costanera.