Tragedia en Laguna del Monte: cinco pescadores volcaron con su lancha, cuatro murieron ahogados y uno es buscado

Tres pescadores y un guía de pesca fallecieron ahogados tras el vuelco de una embarcación en la Laguna del Monte, dentro del partido bonaerense de Guaminí.

El siniestro ocurrió cuando la nave sufrió una vuelta de campana con cinco ocupantes a bordo, desencadenando un operativo de rescate de emergencia para intentar recuperar con vida a las víctimas y asistir a los sobrevivientes.

Operativo de rescate y víctimas confirmadas

Los peritos y socorristas que acudieron al espejo de agua confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres hombres de 84, 71 y 70 años. Horas más tarde, hallaron el cuerpo del guía.

Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años. La cuarta víctima, el guía de pesca fue identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

La violencia del accidente causó el hundimiento total de la estructura náutica en pocos minutos, imposibilitando la salida a tiempo de varios de los tripulantes.

En las tareas de rastrillaje participan dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Comunal y personal especializado de Defensa Civil. El rastreo del área contempla patrullajes constantes con lanchas y personal a pie sobre el sector costero del espejo lacustre.

Intensa búsqueda en el sistema de Las Encadenadas

Las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un exhaustivo dispositivo en la zona para hallar al otro integrante del grupo: un cuarto pescador.

Las maniobras de búsqueda debieron pausarse durante las horas de menor visibilidad nocturna, pero las autoridades retomaron el rastrillaje desde las primeras horas de la jornada.

Debido a la gravedad de los hechos, las autoridades locales dispusieron de inmediato la suspensión total de la pesca en todo el perímetro de la Laguna del Monte mientras se investigan las causas que provocaron el trágico vuelco.