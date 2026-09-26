Hallan muerto al andinista que llevaba cinco días desaparecido a 4.000 metros de altura

La búsqueda de un andinista que permanecía desaparecido desde el pasado domingo en la zona de Vallecitos, provincia de Mendoza, terminó de la peor manera.

Personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña encontró sin vida a Esteban Sotelo, de 48 años, durante un operativo desarrollado en un sector de alta montaña.

El desenlace puso fin a varios días de incertidumbre, luego de que el deportista perdiera contacto con sus allegados mientras realizaba una travesía en solitario por la cordillera mendocina.

La zona cordillerana de Mendoza fue escenario del operativo que culminó con el hallazgo del deportista.

Cronología de la tragedia: desde su desaparición hasta el hallazgo del cuerpo

El hallazgo se produjo este viernes 25 de septiembre, alrededor de las 15.30 horas, en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hombre había comunicado que realizaría una excursión en solitario el domingo 20 de septiembre, con destino al cerro Franke, una elevación de aproximadamente 4.850 metros.

La preocupación comenzó a crecer cuando no regresó ni asistió a sus actividades académicas. Un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había observado su camioneta estacionada el martes 22, aunque no había vuelto a verlo.

El andinista de 48 años cursaba el segundo año de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, se activó un operativo de búsqueda que comenzó el jueves por la mañana y continuó durante el viernes, con la participación de personal especializado.

Los rescatistas organizaron dos grupos para recorrer diferentes sectores. Uno avanzó desde el lugar donde estaba estacionado el vehículo hacia la canaleta Alma de Diamante, mientras que el otro siguió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke.

Finalmente, durante la tarde del viernes, uno de los equipos logró localizar el cuerpo en la Quebrada La Angostura, confirmando el fallecimiento del deportista.

Los equipos de rescate recorrieron distintos sectores de alta montaña para localizar al hombre desaparecido.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron que los rescatistas pudieran retirar el cuerpo durante la misma jornada del hallazgo.

Debido a las dificultades que presentaba el terreno, los efectivos debieron abandonar el sector y reprogramar las tareas para este sábado 26 de septiembre, con un nuevo ascenso previsto entre las 6 y las 7 de la mañana.

La situación fue comunicada a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que interviene en el caso y quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó la muerte del andinista, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Las condiciones meteorológicas adversas y la complejidad del terreno dificultaron las tareas de recuperación del cuerpo.

¿Quién era Esteban Sotelo?

La víctima tenía 48 años, era oriunda de Buenos Aires y se encontraba realizando su formación profesional como guía de alta montaña.

Apasionado por el trekking y la escalada, contaba con experiencia en diferentes ascensiones y había alcanzado cumbres como El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón.

Además de su formación vinculada al montañismo, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desarrollaba un emprendimiento gastronómico especializado en carnes ahumadas.