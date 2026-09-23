Tragedia en Mendoza: ¿Quién era Morena González, la joven de 18 años que murió en una picada?

La comunidad mendocina se encuentra conmocionada por la muerte de Morena González (18), quien falleció tras una "picada automovilística" que tuvo lugar el domingo por la tarde en el departamento de Lavalle, pero cuyo deceso se produjo el martes pasado por las heridas recibidas.

La joven estuvo internada dos días en un hospital local hasta que se produjo el desenlace fatal, en tanto, el siniestro hubo tres personas más heridas, una de ellas el hermano de la víctima.

¿Quién era Morena González?

Por otra parte, la joven (que hubiera cumplido años en noviembre) vivía en la ciudad mendocina de Junín y era alumna del colegio Medalla Milagrosa y entre sus grandes pasiones estaba la gimnasia artística.

Su familia siguió con angustia las horas posteriores al accidente, y mientras Morena estaba internada, su mamá y su hermana compartieron fotos en las redes sociales y pidieron cadenas de oración. La esperanza se sostuvo hasta el martes, cuando llegó la triste noticia.

Camila, su hermana mayor, fue una de las personas que eligió despedirla públicamente, y en sus mensajes recordó el lugar que Morena ocupaba en la vida de su pequeño hijo: era su "tía preferida".

¿Cómo ocurrió el accidente?

Durante una de las competencias, el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control del vehículo, se despistó y terminó chocando contra un muro de contención y la zona de gradas donde estaba el público.

El impacto provocó el colapso de parte de la estructura y Morena quedó atrapada debajo. Sufrió heridas graves y fue trasladada para recibir atención médica. Otros tres jóvenes, de 20, 23 y 27 años, también resultaron heridos y fueron asistidos por politraumatismos.

El trágico hecho ocurrió el domingo pasado en Mendoza (Captura de video).

La investigación quedó inicialmente en manos de la Unidad Fiscal de Tránsito, a cargo de la fiscal Gisela Lana. Tras la muerte de Morena, la causa pasó a ser investigada como homicidio culposo. El conductor del auto fue sometido a un examen toxicológico que dio resultado negativo.

Investigación en marcha

Por otra parte, la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) informó que las picadas de Lavalle no contaban con su fiscalización, y que el evento no cumplía con las exigencias reglamentarias de seguridad para el público.

Además de determinar las responsabilidades individuales por la muerte de Morena, la Justicia avanzará sobre las circunstancias en las que se desarrolló la carrera y condiciones de seguridad que había en el lugar.

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