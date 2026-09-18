Volaba por primera vez en un ala delta motorizada, chocó contra unos cables y murió

Lo que debía ser un paseo de distracción terminó de la peor manera en la provincia de Misiones, en donde un hombre de 40 años murió al caer su ala delta motorizada, tras chocar contra cables de tendido eléctrico.

Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió el jueves a las 17:30 en una zona rural del paraje Ojo de Agua, donde Alexander Koch falleció en el momento, como consecuencia del fuerte impacto.

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La madre de la víctima relató a la policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo, y que, tras recorrer unos 250 metros en vuelo, se enredó con los cables y cayó sobre un pastizal en esa localidad, ubicada a unos tres kilómetros al sureste de la capital misionera.

Tras la caída, el ala delta se incendió y al llegar al sitio los policías constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias correspondientes.

Operativo e investigación

Luego del accidente se desplegó un operativo en la zona para preservar la escena y avanzar con las tareas correspondientes. Además de efectivos policiales, participaron equipos vinculados con las pericias y la atención de la emergencia.

En tanto, la investigación busca establecer con precisión qué ocurrió durante los primeros segundos del vuelo y cuáles fueron las circunstancias, que llevaron a que el ala delta motorizada entrara en contacto con el tendido eléctrico.

Por el momento, las fuentes consultadas describieron el impacto contra los cables como el hecho que precedió a la caída, pero las causas que llevaron a la aeronave a alcanzar ese sector todavía son materia de investigación.

Los peritos deberán determinar la mecánica del accidente a partir de los elementos encontrados en el lugar y de los testimonios incorporados al expediente.

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