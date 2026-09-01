Tragedia en Palermo: una mujer y su hijo murieron por intoxicación con monóxido de carbono

Por causas que investiga la Policía de la Ciudad, dos personas murieron y una adolescente fue internada tras intoxicarse con monóxido de carbono en un edificio del barrio porteño de Palermo.

Fuentes de la investigación indicaron que el trágico hecho ocurrió a las 23 del lunes en un segundo piso de un departamento de la avenida Córdoba al 4600, donde se desplegó un amplio operativo del SAME.

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En tanto, la misma fuente confirmó que Bomberos se convocó al lugar tras ser informados por un escape de gas.

"Al ingresar al inmueble del segundo piso del edificio, los efectivos hallaron tendidos en el piso a una mujer mayor de edad y a un menor", se agregó. Debido al hecho, se cortó el suministro del servicio y se solicitó la presencia de una cuadrilla de la empresa Metrogas.

Una joven en grave estado

Por otra parte, en el lugar se presentaron 6 ambulancias de SAME, 1 unidad de triage y 1 ambulancia de Paramedic, en la que se trasladó a una adolescente de 13 años, que sufrió una dificultad respiratoria severa y fue llevada al Hospital Gutiérrez con custodia policial.

Las otras dos víctimas son una mujer de 44 años y su hijo de 9, a quienes les realizaron maniobras de RCP sin éxito. La Fiscalía Criminal de Instrucción N°50, a cargo del Dr. Orfila, interviene en el caso y durante la madrugada se realizaron pericias de Policía Científica en el lugar.



