Tragedia en Río Negro: hallaron muerto al nene de 4 años que había desaparecido tras caer a un canal

Un nene de cuatro años fue hallado sin vida este domingo luego de una intensa búsqueda en la localidad de Fernández Oro en la provincia de Río Negro que comenzó después de un accidente que sufrió la familia del menor.

El menor quedó atrapado en el interior del vehículo que cayó a un canal de riego a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22, en el puente de hierro camino a "La Criollita", el sábado a las 4:30 de la mañana y su cuerpo apareció a más de 600 metros del lugar.

La trágica noticia fue confirmada por el intendente de la localidad rionegrina, Gustavo Amati, al tiempo que continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el suceso que terminó con la vida del menor.

Según trascendió, los padres del nene pudieron salir del vehículo por sus propios medios pero el auto fue arrastrado por la corriente. Por este motivo, dieron la alerta a las autoridades para que comiencen los rastrillajes en la zona que contaron con la participación de la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval, Defensa Civil y bomberos.

La búsqueda se había concentrado en el curso del agua del canal donde había caído el vehículo y en los alrededores en búsqueda de alguna pista que pudiera esclarecer el paradero del menor.

Una de las complicaciones fue que el canal donde cayó el vehículo funciona como desagüe por lo que el agua estaba llena de basura.

El menor de edad fue hallado sin vida a 650 metros del lugar del accidente.

La fiscal que estuvo a cargo del operativo, Rocío Guiñazú, detalló que los familiares del nene "acompañaron las tareas que realizó el personal interviniente".

En el operativo también participaron kayaks que recorrían las orillas del canal de riego y drones que sobrevolaron la zona.