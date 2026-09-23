Tragedia: camionero murió aplastado por el acoplado mientras revisaba una falla mecánica

Un presunto desperfecto en un camión que circulaba sobre la Ruta 9/34 en la provincia de Salta fue el principio de un trágico desenlace que tuvo un camionero, quien se bajó a mirar la situación y el acoplado del gran rodado cayó sobre él, matándolo en el acto.

Fuentes policiales informaron que el terrible episodio ocurrió el martes en cercanías del peaje Cabeza de Buey. El hombre fue identificado como Celso Copio Saldias, quien vivía en la ciudad boliviana de Tarija.

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La policía reconstruyó lo ocurrido e indicó que la víctima llevó el camión Volvo hasta un costado de la calzada tras advertir un posible desperfecto, por lo que para revisar el vehículo, descendió de la cabina y levantó uno de los ejes traseros.

Luego, el camionero se metió debajo del vehículo para inspeccionar la zona o intentar solucionar la falla. Por motivos que no pudieron determinarse, el acoplado se desprendió y cayó sobre él.

¿Cuál fue la causa de lo ocurrido ?





Tras el desenlace, los investigadores buscan determinar qué provocó el movimiento de la estructura, y entre las posibilidades que se analizan aparece una eventual falla en el sistema neumático de elevación: una pérdida de aire podría haber hecho descender el mecanismo pero esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Según el medio salteño El Tribuno, la víctima sufrió un aplastamiento que le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió en el lugar.

Testigos del accidente





Por otra parte, la escena fue advertida por conductores que circulaban por la zona antes de que arribaran los equipos de emergencia. Algunos de ellos, precisaron, habían pensado que el camionero simplemente estaba realizando trabajos de mantenimiento sobre el vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos de la zona, bomberos y personal médico. Ahora, la investigación busca establecer qué ocurrió con el mecanismo del acoplado y cuál fue la causa concreta por la que la estructura terminó cayendo sobre el conductor.

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