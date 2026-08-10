Tragedia en Santa Fe: un joven murió mientras practicaba kitesurf

Un hombre de 32 años falleció tras caer al agua mientras realizaba kitesurf en la laguna Setúbal, ubicada en la provincia de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Fernando Javier Cappi, un deportista con amplia trayectoria en la disciplina que además trabajaba como instructor en su propia escuela de navegación.

La tragedia ocurrió el jueves 6 de agosto pasadas las 17.15 en el sector conocido como El Chaquito, una zona destinada a la realización de actividades deportivas acuáticas.

Al momento del accidente, su pareja, Karina Moya, una atleta con antecedentes de títulos nacionales y sudamericanos en lanzamiento de martillo, se encontraba en la orilla registrando las maniobras con su teléfono celular.

Los videos fueron filmados en los instantes previos a la desaparición del deportista tras caer al agua. "¿Dónde estás gordito? No te veo", se escucha decir a la joven mientras intentaba ubicarlo en la laguna.

Tras el accidente, la Prefectura Naval desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje que se extendió durante la noche del jueves y las primeras horas de la jornada siguiente.

Cerca del mediodía del viernes, las dotaciones de rescate localizaron el cuerpo sin vida en el canal de derivación ubicado frente al Club Náutico El Quillá, a 15 kilómetros del punto de origen del accidente.

La causa judicial quedó radicada en la fiscalía a cargo de María Laura Urquiza, quien dispuso la realización de la autopsia a fin de establecer las causas del deceso.

En tanto, los efectivos que participaron del operativo confirmaron que el deportista utilizaba todos los elementos reglamentarios de protección personal: casco, chaleco salvavidas, traje de neopreno y calzado especial.

Al momento del accidente, la velocidad del viento en la zona oscilaba entre los 40 y 45 kilómetros por hora, y se habían registrado previamente ráfagas de 70 kilómetros por hora y oleaje superior al metro de altura.

Entre las hipótesis bajo análisis, se evalúa si el deportista sufrió un enredo con las líneas de sujeción de la vela tras el impacto contra el agua, o si la presencia de sedimentos, ramas o vegetación flotante obstaculizó la activación de los sistemas de liberación rápida.

Integrantes del sector náutico regional señalaron que el episodio representa el primer registro con desenlace fatal vinculado a la navegación a vela o kitesurf en el territorio provincial.