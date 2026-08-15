Tragedia en Santa Fe: joven volvía del velorio de su hermana y murió tras chocar contra un camión

Un joven de 29 años murió en un accidente de tránsito ocurrido sobre la autovía 19, cuando volvía del velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe.

La policía santafesina informó que el choque se produjo el jueves pasado a la altura de la localidad de Josefina, cerca del límite de esa provincia con Córdoba.

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La víctima fue identificada como Francisco Gómez que viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis, y su hermano Diego.

Según medios locales, los tres habían ido a despedir a una hija de Luis y volvían a la ciudad de Río Tercero cuando, por causas que se investigan, el auto impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

El siniestro se produjo sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. El camión involucrado era conducido por un hombre oriundo de la localidad santafesina de Frontera.

Como resultado del impacto, Francisco murió en el lugar y su hermano Diego, que iba al volante, resultó ileso, mientras que Luis, conocido en el rubro gastronómico de Río Tercero, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La familia había viajado para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente.

Finalmente, las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad de Río Tercero acompaña a los familiares en medio del dolor.