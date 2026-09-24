Tragedia en una entradera: murió un jubilado de 85 años y los atacantes huyeron

Los investigadores policiales buscan a los cinco ladrones que participaron en la muerte de un jubilado de 85 años, quien perdió la vida al ser asaltado en su vivienda, en una entradera registrada en el sur del conurbano bonaerense. A su vez, se procura establecer si el hombre pereció a raíz de un paro cardíaco o al ser golpeado por esos hampones.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Antonio José Lamas.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 21.30 del martes cuando los delincuentes, que se movilizaban a bordo de una camioneta, arribaron a la finca en la que residía ese hombre, situada en el cruce de Origone y Zapiola.

Trascendió que cuatro de los individuos, luego de saltar una medianera, arribaron a un patio y luego entraron al inmueble de Lamas por una de las ventanas del living, en momentos en los que el octogenario cenaba acompañado por su esposa.

Al respecto las autoridades creen que el jubilado sorprendió a los sujetos, quienes lo atacaron a golpes. Con rapidez, los marginales huyeron en el vehículo.

Intentan capturar a los agresores

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los delincuentes.

Intervino en la causa la doctora Mariana Patricia Curra Zamaniago, fiscal en turno correspondiente a la Unidad Funcional N° 6, de los tribunales de la jurisdicción, quien ordenó que se lleven a cabo una serie de pericias, para certificar si el hombre murió por un ataque cardíaco o por la golpiza que le propinaron los individuos.

Por F.V.

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