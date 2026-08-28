Tragedia en Vaca Muerta: qué revelaron las primeras pericias sobre el accidente en el que murieron dos operarios

La Justicia avanza con la investigación del accidente fatal que se produjo en Vaca Muerta en el que murieron los operarios Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre. Las primeras pericias determinaron que se produjo una explosión mecánica provocada por una sobrepresión en una cañería del yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo.

En la últimas horas, la fiscal Eugenia Titanti encabezó una inspección en el lugar junto a especialistas del área de Siniestros de Bomberos, policías de la Comisaría Décima de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén.

"Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes", indicó Titanti. En el procedimiento recorrieron el sector donde ocurrió el accidente el martes 25 de agosto y entrevistaron a testigos y personas que participaron del operativo posterior.

Cuál es la principal hipótesis del accidente

Hasta el momento, la principal pista sobe la causa del accidente surgió del informe preliminar elaborado por Bomberos sobre la Planta USP 2, ubicada en el sector norte del yacimiento que es operado por YPF en sociedad con Pampa Energía. Allí hay dos estructuras conocidas como manifold, sistemas integrados por tuberías, válvulas y conexiones que permiten controlar y distribuir el flujo de fluidos. Los especialistas encontraron roto y agrietado un caño de 12 pulgadas perteneciente a la línea ubicada hacia el Este. También detectaron elementos desplazados por la onda expansiva generada tras una liberación repentina de energía.

El trágico accidente se produjo el martes.

Con estos indicios, los peritos precisaron que probablemente ocurrió "una explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto". Una explosión química está descartada ya que no encontraron rastros de combustión en los objetos y estructuras cercanas.

La hipótesis que evalúa la Justicia señala que la falla provocó una violenta descompresión de la línea de alta presión y el desprendimiento de elementos. Meliqueo murió en el lugar mientras que Latorre sufrió heridas graves y fue trasladado a un centro de salud, donde posteriormente falleció.

De acuerdo a los resultados de las autopsias, ambos trabajadores murieron por traumatismos sufridos durante la explosión.

La investigación continuará con el análisis de la documentación y de los protocolos de seguridad y operación de la planta para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente y determinar eventuales responsabilidades.