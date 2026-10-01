Tragedia: se le escapó una vaca, dio marcha atrás con el camión para buscarla y aplastó a su papá

Un hombre de 47 años murió luego de ser atropellado accidentalmente por su hijo de 18 durante una tarea de carga de ganado en un campo de Chaco.

La víctima fue identificada como Ramón Astorga y falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas por el impacto y por aplastamiento.

El trágico accidente ocurrió durante la tarde del martes en el paraje Alta Gracia, ubicado a unos 140 kilómetros de Taco Pozo, en el departamento de Almirante Brown, al oeste provincial.

El padre y su hijo se encontraban trabajando en un corral y utilizaban un antiguo camión Mercedes Benz 1518 para trasladar los animales, cuando uno de los novillos saltó y escapó del vehículo.

Ante esa circunstancia, el joven puso el vehículo en marcha atrás para intentar evitar que el animal se alejara, pero no vio que su papá estaba en el camino y lo embistió.

El hombre quedó aplastado por el vehículo y murió a raíz de las heridas provocadas por el accidente, el cual quedó bajo investigación judicial con la carátula "homicidio culposo en accidente de tránsito".