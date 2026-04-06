Trágico accidente en San Luis: tres jóvenes murieron y dos resultaron heridos al volcar con un auto

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada dejó como saldo tres personas fallecidas y otras dos con heridas de consideración en la provincia de San Luis. El hecho se produjo sobre la Autopista N° 55, a la altura del kilómetro 861, en dirección a la localidad de Tilisarao.



El accidente ocurrió alrededor de las 3:22 en el tramo que une las localidades de Naschel y Tilisarao. De acuerdo con lo informado por medios locales, un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes perdió el control, se salió de la calzada y terminó volcando.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel convocaron a los bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel. Los rescatistas trabajaron junto a personal policial y equipos médicos para asistir a los ocupantes del vehículo y trasladar a los heridos.

Al llegar al lugar del hecho, los uniformados constataron que tres de los cinco ocupantes del automóvil ya habían fallecido como consecuencia del impacto. En tanto, los otros dos jóvenes presentaban lesiones graves y fueron derivados de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo.

Parte del operativo de emergencia que se desplegó en el lugar.

Según informaron medios de la zona, las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez, de 38 años; José Gabriel Salinas, de 21; y Francisco Valentín Gonzales, de 20.

En tanto, el hospital difundió el domingo un parte médico sobre el estado de salud de los sobrevivientes, ambos de 24 años. Uno de ellos ingresó con múltiples lesiones, entre ellas una fractura de escápula izquierda y fracturas en el antebrazo y la muñeca del mismo lado.

Este paciente permanece internado en la Sala de Cuidados Moderados, con control del dolor y seguimiento médico permanente, mientras evoluciona clínicamente con pronóstico reservado.

El otro joven sufrió cuatro fracturas costales, aunque su tórax se mantiene estable. También permanece hospitalizado en la misma sala, hemodinámicamente estable, con buen control del dolor y bajo monitoreo médico, con pronóstico reservado.