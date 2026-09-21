Trágico incendio en Santa Rita: murió una jubilada de 84 años

Una jubilada de 84 años falleció este lunes en un trágico incendio que se produjo en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Santa Rita.

La víctima se encontraba junto a una familiar, de 83 años, que fue asistida por personal del SAME por una crisis de angustia aunque no requirió ser trasladada.

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El trágico suceso ocurrió en una casa de dos pisos, ubicada en avenida César Díaz al 3200, entre Cuenca y Campana.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar y el operativo de emergencia implicó el corte del tránsito en la zona.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades.

Incendio en un edificio en Recoleta

Un incendio obligó a desplegar un amplio operativo en un edificio de 13 pisos ubicado sobre avenida Callao al 1700, en Recoleta. En total, cinco personas recibieron asistencia del SAME y una de ellas fue trasladada al Hospital Fernández.

El fuego se inició en un departamento del cuarto piso pero el humo alcanzó enseguida los niveles superiores del edificio y, ante la presencia de vecinos afectados y personas que quedaron en altura, bomberos intervinieron para controlar la situación e iniciar el rescate.

Dos de las personas asistidas por el SAME se encontraban en el departamento donde comenzó el incendio y una de ellas necesitó ser derivada al Hospital Fernández para recibir atención médica.