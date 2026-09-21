Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Trágico incendio en Santa Rita: murió una jubilada de 84 años

Ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida César Díaz al 3200. Investigan las causas.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una jubilada de 84 años falleció este lunes en un trágico incendio que se produjo en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Santa Rita.

La víctima se encontraba junto a una familiar, de 83 años, que fue asistida por personal del SAME por una crisis de angustia aunque no requirió ser trasladada.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

El trágico suceso ocurrió en una casa de dos pisos, ubicada en avenida César Díaz al 3200, entre Cuenca y Campana.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar y el operativo de emergencia implicó el corte del tránsito en la zona.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades.

Incendio en un edificio en Recoleta

Un incendio obligó a desplegar un amplio operativo en un edificio de 13 pisos ubicado sobre avenida Callao al 1700, en Recoleta. En total, cinco personas recibieron asistencia del SAME y una de ellas fue trasladada al Hospital Fernández.

El fuego se inició en un departamento del cuarto piso pero el humo alcanzó enseguida los niveles superiores del edificio y, ante la presencia de vecinos afectados y personas que quedaron en altura, bomberos intervinieron para controlar la situación e iniciar el rescate.

Dos de las personas asistidas por el SAME se encontraban en el departamento donde comenzó el incendio y una de ellas necesitó ser derivada al Hospital Fernández para recibir atención médica.

Esta nota habla de:
1
ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario
NUEVA SEMANA

ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario

2
Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio
ATENTOS

Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio

3
Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia
MIRÁ

Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

4
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

5
Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI
OFICIAL

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI