Transportaba casi 3 toneladas de hojas de coca y fue detenido

El conductor de un camión fue detenido en las últimas horas cuando intentaba transportar 185 bultos de hojas de coca hacia Rosario. Fue en un operativo que se llevó a cabo en medio de la Ruta Nacional N.º 16.

El recorrido del camión había comenzado en la provincia de Salta y se dirigía a Santa Fe; sin embargo, fue interceptado por agentes de Gendarmería Nacional a la altura de la ciudad de Monte Quemado, en Santiago del Estero.

El camionero transportaba hojas de coca entre harina de soja.

Los operativos se estaban llevando a cabo en la jornada de anteayer por los integrantes de la fuerza de seguridad e inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero se dio a conocer este jueves.

Cómo se dio la detención del camionero

El camión que llevaba una carga de harina de soja fue interceptado por los agentes para realizar un control de rutina; sin embargo, notaron que el hombre se encontraba muy nervioso, por lo que decidieron corroborar la carga.

En ese momento descubrieron que sobre la soja había 185 bultos que contenían hojas de coca en estado natural. El cargamento contenía aproximadamente 2812 kilos de la sustancia vegetal y está valuado en 207 millones de pesos.

El camionero fue detenido por una infracción a la ley de estupefacientes 23.737, en concurso con delitos e infracciones contempladas en la ley de contrabando 22.415, mientras que el vehículo y la carga fueron secuestradas.

Tras el hallazgo, el camión fue trasladado a la Zona Primaria Aduanera de La Banda, donde utilizaron un camión escáner y binomios guía-can, con el objetivo de determinar si hubo otros elementos ocultos en la carga.



