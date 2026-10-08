Tras problemas con su hija por un terreno, destrozó parte de la casa con su camioneta

Una típica escena de la película "Relatos Salvajes" tuvo su capítulo en la ciudad neuquina de Centenario, en donde un hombre de 63 años discutió con su hija de 28 por un terreno, y terminó con parte de una casa derribada por los golpes de la camioneta.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió este martes por la noche en la esquina de las calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges, en dicha ciudad neuquina.

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En tanto, el incidente tuvo lugar cuando el hombre llegó hasta la propiedad a bordo de una Ford Ranger e ingresó marcha atrás al frente de la casa, para luego chocar una de las paredes con el vehículo hasta provocar importantes daños y derribar parte de la estructura.

El fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, que llamaron a la Policía y pidieron la intervención de los efectivos de la Comisaría 52, y cuando llegaron al lugar, encontraron al hombre y a su hija. Ambos fueron entrevistados para intentar determinar qué había ocurrido y cuál había sido el origen de la discusión.

Discusión por la vivienda

Según explicó el hombre ante los policías, su hija actualmente no vivía en esa casa y había ingresado con la intención de quedarse. En cambio, la joven sostuvo que la propiedad le pertenece.

La situación generó preocupación entre los vecinos por la violencia que había alcanzado la disputa familiar. Finalmente, la joven decidió retirarse del lugar para evitar que la discusión continuara y aumentara la tensión.

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