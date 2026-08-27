Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona, tras el polémico error con la historia clínica: ¿Quiénes declaran?

El debate oral por el fallecimiento de Diego Armando Maradona se retomará este jueves en los Tribunales de San Isidro, marcado por la controversia en torno a un grave error administrativo. Declararán tres especialistas integrantes de la junta médica, en medio de la expectativa de las defensas por cuestionar la validez de las pruebas tras la confusión con la documentación clínica.

El reinicio del debate se produce luego de que la empresa Swiss Medical reconociera formalmente que entregó por error documentación clínica perteneciente a Don Diego, el padre del exfutbolista, como si fuera de su hijo.

A raíz de esta falla, las defensas de los siete profesionales de la salud acusados analizan plantear la nulidad de las conclusiones periciales, consideradas un pilar fundamental para la acusación.

Dos pacientes en un mismo registro: cómo se originó la confusión





El equívoco quedó al descubierto al comprobarse que análisis de laboratorio correspondientes a Don Diego figuraban erróneamente bajo el legajo de Diego Armando Maradona. Según explicó la prepaga, una modificación en su sistema Labcore fusionó los perfiles de ambas personas bajo un mismo nombre, requiriendo la revisión individual de cada número de afiliado o historia clínica para precisar su titularidad.

De este modo, el eje central de la nueva etapa del proceso judicial consistirá en establecer con precisión qué estudios exactos fueron analizados por los peritos médicos y qué nivel de incidencia real tuvieron en las conclusiones que incriminan a los imputados.

Declaraciones clave en el juicio por Maradona y el impacto del error médico





La audiencia de este jueves contará con las testimoniales de los peritos que formaron parte de la junta encargada de evaluar el estado de salud del Diez antes de su deceso. Los convocados son: