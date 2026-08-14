Trasladan a 30 tigres y leones desde el ex Zoológico de Luján a santuarios

Un total de 30 animales, entre tigres y leones, que permanecían en las instalaciones del ex Zoológico de Luján comenzaron a ser trasladados este viernes hacia santuarios internacionales especializados.

El operativo de rescate de fauna silvestre, gestionado para brindarles una nueva oportunidad de vida, representa una de las relocalizaciones más complejas del país tras la clausura del predio en febrero de 2020.

Destinos internacionales y la logística del rescate

Según datos oficiales, 15 felinos viajarán hacia el Wild Animal Sanctuary en Colorado, Estados Unidos, mientras que los 15 restantes serán recibidos en el Lionsrock Big Cat Sanctuary, ubicado en Sudáfrica.

La coordinación del procedimiento estuvo a cargo de la organización Four Paws International junto a la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

La logística requiere un exhaustivo monitoreo de bienestar animal, que incluye evaluaciones médicas previas y la sedación breve de ejemplares específicos para garantizar un transporte seguro.

El establecimiento de la provincia de Buenos Aires había sido cerrado por el Ministerio de Ambiente tras reiteradas denuncias e irregularidades, dejando a más de 60 grandes felinos en custodia judicial a la espera de un destino definitivo.

Antecedentes de traslados y el caso de la tigresa Flora

Este operativo se suma a las derivaciones previas realizadas el 23 de febrero, cuando los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados al Santuario de Belitsa en Bulgaria, con el soporte de la Fundación Brigitte Bardot.

En esa misma etapa, la tigresa de Bengala Flora fue trasladada al Felida Big Cat Sanctuary en Países Bajos.

A pesar de las gestiones médicas realizadas por el equipo veterinario tras una revisión general en noviembre de 2025, el caso de Flora tuvo un desenlace trágico.

Luego de mostrar signos de dolor durante su adaptación en Europa, los especialistas detectaron una peritonitis severa y la tigresa falleció el 1.º de abril tras una intervención quirúrgica.