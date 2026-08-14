Apresaron a hombre acusado de abusar durante quince años de la nieta de su novia

Un hombre acusado de abusar sexualmente durante quince años de la nieta de su novia, fue detenido en las últimas horas. El aberrante suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 60 años, resultó apresado al ser interceptado en la calle El Zonda al 1500, entre Belgrano y Hércules Binda, en las cercanías del Barrio Santa María.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por Mariano Eduardo Becerra, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales locales.

La denuncia había sido radicada el 24 de septiembre de 2021 por la madre la víctima, de 35 años.

La denuncia

Consta en el expediente que la mujer sostuvo que su hija le había asegurado que, desde los tres años, era ultrajada por el novio de su abuela materna. En la actualidad, la damnificada tiene 18 años y se asegura que el sospechoso la amenazaba para impedir que lo delatara.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el magistrado Mariano José Grammático Mazzari, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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