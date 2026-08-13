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Jueves, 13 de agosto de 2026

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EN DEVOTO

Brutal femicidio: asesinó a su esposa a cuchilladas y lo detuvieron cuando intentó escaparse

Ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto. El llamado al servicio de emergencia lo hizo uno de los hijos de la víctima.

Fernando Vázquez
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Un brutal femicidio conmueve este jueves al barrio porteño de Villa Devoto donde una mujer, de 40 años, fue asesinada a cuchilladas por su marido, de 56. Los policías detuvieron al autor del crimen a 200 metros del escenario de lo acontecido. Tenía una herida cortante en el cuello

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada como Raquel; mientras que al individuo, llamado Walter, se lo condujo al Hospital Vélez Sarsfield, para ser asistido por los médicos.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 6.30 en una vivienda situada en Pedro Morán al 5200, casi en el cruce con Pedro Calderón de la Barca.

Trascendió que uno de los hijos de la mujer, de 21 años, alertó de lo ocurrido a los uniformados al ser despertado por su hermanita, de 8.

Apresaron al sospechoso

Consta en el expediente que los integrantes de la Policía de la Ciudad apresaron al sospechoso a dos cuadras del escenario del asesinato.

Interviene en la causa penal el magistrado Diego Bonanno, titular del Juzgado de Garantías N° 62 de la jurisdicción.

Por F.V.

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