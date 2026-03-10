Tremendo: le robó dinero a su mamá, la encerró en una cámara frigorífica y se sentó a mirar televisión

Un hombre de 32 años fue detenido tras haberle robado dinero a su madre, a quien después encerró en una cámara frigorífica de pescado que había en la vivienda familiar, para luego sentarse a mirar televisión. Este dramático suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los policías rescataron a la mujer.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió el fin de semana cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de la zona recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente herida en una finca situada en Fernández Villanueva al 1300, casi en el cruce con la calle Quinquela Martín.

Según agregaron los informantes, al arribar al mencionado inmueble, los efectivos policiales hallaron al sujeto frente al televisor y descubrieron que su progenitora, de 50 años, permanecía encerrada en una cámara frigorífica de pescado utilizada por la víctima para desarrollar sus tareas comerciales.

Liberada

Trascendió que los uniformados liberaron a la damnificada y apresaron al individuo, quien le había sustraído a su madre 30.000.000 de pesos y 400 dólares.

Al aprehendido lo condujeron a la comisaría 6ª del distrito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Privación ilegal de la libertad y robo", la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

