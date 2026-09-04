Brutal: ladrón asaltó a vecina de 17 años y la violó

Una adolescente de 17 años fue asaltada y violada por uno de sus vecinos, quien la atacó en su vivienda, luego de haberle cortado el suministro eléctrico, en un tremendo suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. El acusado fue detenido. Habría amenazado a la víctima con una navaja.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció en la madrugada del 1 de septiembre, se produjo cuando el individuo, de 31 años, ingresó a la casa de la víctima, situada en la calle Laris, en el Barrio San Carlos.

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Informantes precisaron que el sujeto amenazó a la joven con fines de robo y mediante la utilización de una navaja.

Según trascendió, el delincuente ultrajó a la damnificada y también pretendió estrangularla, para luego apoderarse de la suma de 140.000 pesos.

Miembros del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar tras recibir una alerta en el número telefónico de emergencias 911.

Allanamiento y captura

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y de la comisaría segunda del mencionado distrito realizaron un allanamiento en el inmueble que era habitado por el agresor, oportunidad en la que lo apresaron.

Al requisar el domicilio, los uniformados consiguieron incautar cinco pantalones, dos camperas, dos buzos, un par de guantes, 8.800 pesos y un aparato de telefonía celular.

De acuerdo con la investigación, el ladrón le cortó el suministro de luz a la vecina para, de esa manera, entrar por la fuerza a su propiedad.

Como consecuencia de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las personas implicadas en el ilícito.

Por F.V.

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