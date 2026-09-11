Tres hombres fueron heridos a balazos por dos motoqueros en disputa por un televisor

Tres hombres fueron heridos por motoqueros, quienes los agredieron a balazos a raíz de una disputa por la tenencia de un televisor, en un suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las víctimas del ilícito fueron identificadas como Lorenzo Gabriel Miccuci, de 28 años; Alan Ciro Benjamín Weigant, de 23; y Raúl Eduardo Javier Blanco, de 37.

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando los damnificados se hallaban en el cruce de Hipólito Irigoyen y calle 14, oportunidad en la que aparecieron en escena dos individuos armados, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta azul de 110cc.

Las víctimas fueron atacadas a disparos

Trascendió que los malvivientes hirieron a disparos a las víctimas y, de inmediato, fugaron velozmente en el rodado.

Minutos más tarde, los hombres fueron auxiliados por sus familiares, quienes los condujeron, de urgencia y en distintos vehículos, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) situada en la esquina de calle 44 y Antártida Argentina.

En base a los diversos datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito apresaron por lo ocurrido a dos sujetos, de 31 y de 38 años.

Persecución y tiroteo

Consta en este expediente que el primero de los sospechosos fue capturado luego de que saliera de una vivienda ubicada en Bernardo de Irigoyen al 1400 y como saldo de una persecución, acompañada de un tiroteo, la cual finalizó en la intersección de Hilario Ascasubi y Bernardo de Irigoyen. Al aprehendido le incautaron una pistola Tala 22 largo, con la numeración limada.

La hipótesis de los investigadores

Hasta el momento, se asegura que la agresión se originó como consecuencia de la tenencia de un aparato de televisión.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en grado de tentativa, abuso de arma, resistencia a la autoridad y lesiones", Fernando Diego Martín Reinas, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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