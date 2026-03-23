Tres motochorros balearon a un joven frente a su novia para robarle el coche

Un joven de 20 años fue herido por tres motochorros, quienes lo agredieron a balazos frente a su novia porque se resistió al robo de su coche, en un suceso registrado el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 6 cuando el muchacho y su pareja se hallaban a bordo de un VW Gol en el cruce de Felipe de Arana y La Costa, en el denominado barrio Zacagnini.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias aparecieron en escena los hampones, quienes los amenazaron con fines de robo.

Trascendió que uno de los marginales atacó a disparos al joven y, de inmediato, los individuos huyeron en el vehículo, el cual horas más tarde apareció abandonado en Las Maravillas al 3800, entre La Aurora y Las Lambertianas, en el barrio Fray Luis Beltrán.

Heridas

A la víctima, que recibió un certero impacto de arma de fuego en la pierna derecha, se la debió conducir de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende, ya que el proyectil había afectado la arteria femoral.

Mientras, los servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los asaltantes.

Intervinieron en la causa penal la doctora María Florencia Salas, fiscal de la Unidad Funcional N° 1, y las autoridades del Juzgado de Garantías N° 6, pertenecientes a los tribunales marplatenses.

Por F.V.

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