Intentaron transportar casi media tonelada de marihuana en encomiendas y fueron descubiertos: hay tres imputados

Dos hombres y una mujer fueron imputados acusados de querer transportar más de 485 kilos de marihuana ocultos en 30 encomiendas que habían partido desde la provincia de Misiones y tenían como destino llegar a Buenos Aires.

Los tres implicados deberán cumplir un arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 171 días por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas.

El pedido de prisión domiciliaria estuvo a cargo de la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, quien sostuvo que existen riesgos concretos de que los acusados puedan entorpecer la investigación, a pesar de que cuentan con un arraigo.

Esta causa había comenzado el pasado 24 de septiembre, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional hallaron 30 cajas de madera que contenían 584 paquetes rectangulares envueltos con cinta de papel ocre en el interior de un camión. Las investigaciones posteriores determinaron que había una carga de 489,615 kilogramos de marihuana.

Cómo fue el hallazgo de la droga

Durante la jornada del 24 de septiembre, efectivos de Gendarmería Nacional procedieron con la inspección de un camión de la empresa Central Argentino que transportaba encomiendas desde Posadas hacia Buenos Aires.

Uno de los perros detectores de narcóticos marcó la posible presencia de estupefacientes en el semirremolque, mientras que el uso de un escáner móvil detectó "imágenes compatibles con la presencia de material orgánico".

Los bultos que habían sido secuestrados durante el procedimiento contaban con documentación con datos de remitentes y destinatarios que no coincidían con el circuito real de la carga. Los investigadores apuntan a la hipótesis de que podría tratarse de una acción vinculada al tráfico de estupefacientes a gran escala.



