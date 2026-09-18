Tres personas murieron en un choque frontal sobre la Ruta 12 en Corrientes

Un choque frontal se produjo en las últimas horas en la provincia de Corrientes con un saldo de tres personas muertas. El trágico suceso ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1225, entre las localidades de Villa Olivari e Ituzaingó.

El accidente ocurrió el jueves pasadas las 13 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze.

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Tras recibir el alerta, personal de la Comisaría de Distrito Villa Olivari se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones y los peritajes correspondientes. También trabajaron en el operativo efectivos de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente están bajo investigación y todavía no se informó qué provocó que los dos autos chocaran de frente. Los peritajes serán determinantes para reconstruir cómo se produjo la colisión.

Quiénes eran las víctimas

En el Chevrolet Meriva viajaba Rafael Domínguez, de 78 años, oriundo de Berón de Astrada, Corrientes, mientras que el Cruze era conducido por Diego Almada, de 46 años, quien viajaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26. Ambos eran oriundos de Entre Ríos. Los tres ocupantes de los vehículos murieron como consecuencia del fuerte impacto.

Luego de conocerse el fatal suceso, familiares y amigos de las víctimas entrerrianas publicaron mensajes de despedida en redes sociales. "Hoy me toca despedirme de vos y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual", expresó la hermana de Marioni.

Y añadió: "Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos".